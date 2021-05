En Creuse, la classe orchestre du collège de Parsac répète pour l’Olympia.

Après seulement deux ans de pratique musicale, les collégiens de Parsac jouent déjà dans la cour des grands. La classe orchestre du collège creusois a été sélectionnée aux côtés de quatre autres classes parmi des candidatures de toute la France pour se produire sur la scène de l’Olympia le 15 octobre prochain.

Créée à la rentrée 2019, la classe orchestre permet à 18 élèves de 4ème du collège de Parsac de débuter la musique, à raison de deux heures par semaine. En janvier, l’association Orchestre à l’école, qui participe à la mise en place de ce dispositif, a lancé un appel à candidature pour monter sur la scène mythique de l’Olympia : « il fallait fournir deux vidéos, l’une pour faire part de la motivation du groupe, l'autre pour montrer notre niveau », explique Claire Blin, professeure d’éducation musicale. La classe de Parsac a donc participé, sans trop y croire. « On avait un groupe très motivé, on s’est dit qu’on allait essayer, qu’on verrait bien».

C’est juste magique

Quelques semaines après le dépôt de candidature en janvier, les résultats sont arrivés. Les jeunes Creusois étaient retenus et ils ont encore du mal à y croire. « On n’a pas encore vraiment réalisé, mais c’est incroyable ! » s’exclame Noam, qui a appris à jouer du saxophone. « Aller à l’Olympia, qui est quand même une salle mythique, c’est un grand rêve, c’est juste magique », ajoute Clara.

En attendant de monter sur scène, les élèves répètent assidûment. Leurs professeurs, eux, travaillent en lien avec l’association Orchestre à l’école. « Un arrangeur m’a appelée pour me demander le niveau de mes élèves, pour savoir ce qu’ils savent lire et quel rythme ils peuvent suivre. Les morceaux ont été adaptés pour eux », détaille Claire Blin. « En tout, nous travaillons trois morceaux, que nous jouerons aux côtés de musiciens professionnels, et un chant. »

Peu importe d'où l'on vient, si on a la motivation, ça marche

Les répétitions se termineront par un stage de trois jours à l’opéra de Massy à la fin de l’été. Ensuite, il ne leur restera plus qu’à monter sur scène pour le grand soir. Une chance inouïe selon Pascal Naturel, l’un des deux professeurs du conservatoire qui les accompagne : « C’est incroyable, surtout qu’ils viennent d’un milieu rural et que des opportunités comme celles-ci sont rares. Mais ça leur montre que peu importe d’où on vient, si on fait ce qu’il faut pour y arriver, si on a la motivation, ça marche. »