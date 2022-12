En Creuse, le comité des fêtes de Chénérailles retrouve le sourire pour la soirée du Nouvel an

Pour la première fois depuis deux ans, les Creusois peuvent de nouveau décorer leurs salles des fêtes pour le 31 décembre. Pas de restriction sanitaire en vue cette année, pour le plus grand bonheur d'Angélique Millerot. "On est contents, et on sent que les gens en ont besoin", affirme la vice-présidente du comité des fêtes de Chénérailles.

ⓘ Publicité

On met donc les petits plats dans les grands cette année. Après deux annulations en 2020 et en 2021, le comité des fêtes retrouve sa grande soirée du Nouvel an. Près de 75 personnes ont réservé leur place cette année à Chénérailles. Des fêtards qui arrivent de toute la Creuse, de Guéret, ou encore Felletin.

Et qui dit grande soirée, dit aussi grosse préparation. "Pour le DJ, il a fallu réserver un an avant", selon Angélique Millerot. "Pour le traiteur, ce n'est pas mieux, il est réservé depuis le mois d'août". Sans oublier la préparation de la salle qui va avec. Cette année, le comité des fêtes organise sa soirée à la Maison de la Culture à Chénérailles.

Pour les retardataires, ceux qui souhaitent participer à la soirée et n'ont pas pris leur place, c'est encore possible. Il suffit d'appeler au 06.02.69.10.70. Le nombre de places reste toutefois limité, et vous avez jusqu'à ce jeudi 29 décembre à midi pour réserver.