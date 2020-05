En Creuse, le parc de Chabrières déconfine les loups !

Deux mois qu'on ne pouvait plus aller visiter les loups de Chabrières : le Parc Animalier des Monts de Guéret vient d'annoncer sa réouverture, à compter du mercredi 20 mai, avec des mesures visant à faire respecter la distanciation physique.

Le Parc Animalier des Monts de Guéret rouvre à nouveau ses portes après plus de deux mois de confinement.

Les loups seront de sortie au parc de Chabrières ... ou plutôt, les visiteurs, ce mercredi 20 mai, pour la réouverture du Parc Animalier des Monts de Guéret (Creuse), après plus de deux mois de confinement. Cette ré-ouverture s'accompagne de mesures sanitaires très strictes.

Pour pouvoir admirer les pensionnaires du parc, et notamment les deux nouveaux louveteaux nés pendant le confinement, il va falloir suivre un sens de circulation unique. Tout le site du parc est accessible suivant un tracé à la rubalise, sur près de 1.5 kilomètres. Les visiteurs disposent d'un plan de visite pour les aider.

Le plan de visite du parc aux loups. - Parc animalier des Monts de Guéret

Afin de faciliter les visites, et d'éviter les rassemblements, toutes les animations en public (visite guidée) et les manifestations de saison (nourrissage des loups) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les équipes du parc en contact avec les visiteurs portent un masque ; des flacons de gel hydroalcooliques sont disposés sur le site. Le parc est soumis à un rituel complet de nettoyage et de désinfection.



Dernière indication avant de vous précipiter voir les loups : les horaires ! Le Parc Animalier des Monts de Guéret est ouvert sur les plages horaires habituelles : tous les jours de 10h à 18h en mai et en juin