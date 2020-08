En Creuse, les "héros" sont venus chercher du repos

Daniel est détendu, allongé sur une table de massage au complexe thermal d'Evaux-les-Bains. L'ambulancier originaire de Bordeaux passe une semaine de vacances dans la Creuse avec sa famille. Il profite des 500 euros de bons offerts aux soignants par le département. "On veut visiter la Creuse depuis longtemps, raconte-t-il, on a vu que les soignants pouvaient gagner des chèques vacances. On a postulé et nous voilà !" Sourit-il alors que la masseuse frotte son visage.

Il est ému de ce geste. Une reconnaissance de son engagement pendant la crise. "C'est très touchant ! Surtout pour moi en tant qu'ambulancier. On parle beaucoup, et à juste titre, du personnel hospitalier, et là on nous met aussi en avant. On est logé dans un bel hôtel à Aubusson, tout le monde s'occupe de nous, le département est magnifique. Vraiment ça fait plaisir !"

On a tout de suite voulu s'engager. C'était une évidence ! " - Jean Monteiro, directeur du complexe thermal d'Evaux-les-Bains

Donner du plaisir. C'est justement l'objectif de Jean Monteiro, le directeur de la cure thermale. Son complexe à offert des bons de 80 euros en plus de l'argent déjà débloqué par le département. "On a tout de suite voulu s'engager. C'était une évidence ! On se devait de rendre un peu à ces gens qui ont tellement donné pour nous." Une initiative qu'il n'a pas été le seul à prendre. Les Gîtes de France ont, eux, offerts des week-ends aux soignants.

L'opération est réussie. Daniel et sa famille sont ravis. Après Evaux-les-Bains, ils vont aller voir les loups de Chabrières, et visiter le labyrinthe des Monts de Guéret.