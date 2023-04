En Creuse, un dessin attribué à Picasso attend son heure à La Souterraine

Il y a des personnes qui trouvent l'objet d'une vie par hasard. C'est certainement le cas de cette Creusoise, habitante de La Souterraine qui a eu l'agréable surprise de retrouver un dessin réalisé au crayon de bois, en très bon état et signé d'un "Picasso" au bas de l'œuvre. Une découverte faite il y a près d'un mois maintenant dans une pile de journaux des années 30.

La Creusoise venait en effet d'acheter les journaux en question dans une ressourcerie en Haute-Vienne. Et c'est en épluchant les revues qu'elle retrouve cette esquisse de 40 centimètres de haut, 25 centimètres de large, cachée entre les pages. Elle ressemble d'ailleurs trait pour trait au tableau "La Suppliante" de Pablo Picasso.

Un dessin au crayon de bois

Une expertise est en cours à Paris pour vérifier si l'œuvre en question est bien celle du célèbre peintre espagnol. En attendant, la nouvelle propriétaire du dessin a donc décidé de le confier à un proche de confiance, Ludovic Plançon, un brocanteur installé lui-aussi à La Souterraine.

Pour le gardien de l'œuvre, aucun doute. "Pour moi, c'est bel et bien un Picasso. On voit bien que ce n'est pas une réplique au coup de crayon. La découverte est assez incroyable, surtout dans de telles conditions".

En attendant le résultat de l'expertise, qui pourrait prendre des mois (voire des années), l'esquisse reste tranquillement à l'abri, dans un endroit tenu secret. Elle a aussi été encadrée pour mieux la protéger. "Quant à son prix, on n'en sait rien pour l'instant", affirme Ludovic Plançon. "Une somme à quatre, six chiffres, ou peut-être rien du tout, tout est possible". Dans tous les cas, un contrat a été signé avec la propriétaire. En cas de vente du dessin, elle s'engage à verser 30% du prix à son ami brocanteur.