En Creuse, un troc de plantes pour échanger ses boutures de rosiers contre des semis de radis !

Ça y est : les Saints de glace sont derrière nous. Cette année leurs dates étaient fixées aux 11, 12 et 13 mai. Repères des jardiniers, ils apporteraient avec eux le froid, le gel et les ultimes sursauts de l'hiver. Désormais, selon la croyance populaire, on peut s'occuper de son jardin sans craindre la gelée.

Plus on échange, plus il y aura de diversité dans les jardins, mieux ce sera pour la biodiversité

La commune de Lépinas, à vingt minutes au sud de Guéret, en a profité pour organiser dimanche sa 24e foire aux plants. A Montaigut-Le-Blanc, il n'y avait pas de vente ce dimanche... mais du troc de boutures et de semis ! C'est la première fois que cette bourse aux plantes était organisée par Saint-Silvain, Gartempe et Montaigut-Le-Blanc. Le but, c'est d'échanger par exemple ses courgettes ou ses tulipes avec le basilic ou les salades de ses voisins.

à réécouter Les Jardins du Clos Mari profitent du boom du jardinage

ECOUTEZ - Le troc de plantes, comment ça marche ? Copier

Rencontrer ses voisins jardiniers

Valérie est venue avec une bouture de rosier, des vivaces et un plant d'artichaut. Elle repart avec trois plants de tomates, ravie de ce système : "Ça permet de rencontrer les jardiniers. les bourses d'échange marchent très bien dans l'Allier. Si une plante m'intéresse, je demande qui l'a apportée pour pouvoir discuter avec, c'est chouette."

Eric, jardinier amateur, détaille avec passion les plants exposés : du houblon ou encore des Opuntia du Canada : "Ce sont des cactus qui résistent à -25°C, vous pouvez venir voir chez moi j'en ai quatre ou cinq sortes ! Plus on échange, plus il y aura de diversité dans les jardins et mieux ce sera pour les insectes, les animaux, les hérissons et nous aussi."