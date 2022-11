En difficultés financières, l'association culturelle "La Machinerie 54" à Homécourt est dissoute

La dernière représentation en salle de La Machinerie 54 aura lieu le 9 novembre prochain au Centre culturel Pablo Picasso d'Homécourt (Meurthe-et-Moselle). La direction annonce dans un communiqué de presse ce jeudi la "fermeture définitive" de cette scène conventionnée de spectacle vivant, sur le territoire d'Orne Lorraine Confluences. Prise à la gorge financièrement depuis déjà plusieurs mois, La Machinerie 54 dit ne plus pouvoir assurer la continuité d'exploitation faute d’engagement financier de la part de la communauté de commune d'Orne Lorraine Confluence, qui subventionnait l'association à hauteur de plus de 600.000 euros.

Sa dissolution a été entérinée lors d'un conseil d'administration le 26 octobre dernier. "Par son silence des derniers mois, OLC a condamné l’équipe à travailler sans prévisions, dans l'urgence et la refonte de ses projets, laissant penser que leurs missions n'avaient pas besoin d'être subventionnées à l'avance pour être mises en places", écrit La Machinerie 54 dans son communiqué et parle d'un "gâchis culturel et humain".

Restructuration des effectifs à l'été 2022

Une procédure de licenciement économique collectif du personnel est en cours., plus personne ne sera employée dès la fin du mois de novembre. 16 personnes y étaient salariées au 1er janvier 2022, avant qu'une restructuration durant l'été ne réduise l'équipe à sept personnes.

Lors de la saison 2021-2022, La Machinerie 54 a rassemblé 11.000 spectateurs pour 165 représentations et 272 jours de création de spectacles. Sa fin d'activité est donc prévue au 9 novembre, à l'issue du spectacle "la Généalogie du Mensonge".