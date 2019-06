EN DIRECT - Armada 2019 à Rouen : footing des marins, préparatifs de la Grande Parade et derniers concerts

Rouen, France

La fête des voiliers sur les quais de Seine touche à sa fin. Ce samedi, c'est le dernier jour pour profiter des bateaux rassemblés à Rouen pour l'Armada, du 6 au 16 juin 2019. Dimanche, ce sera le départ des voiliers et de leurs équipages avec la Grande Parade le long des 120 km de Seine jusqu'au Havre.

Plus d'un millier de coureurs ont pris le départ du footing des marins ce samedi matin

L.E.J. et Dadju sont attendus pour les concerts de la Région

10h50 - GIPSY - On a eu droit à une très belle ambiance ce vendredi lors du rendez-vous "terrasse live" de France Bleu Normandie avec The Gipsy Band. Ce samedi, Rachelle Plaz (17h-18h) et Saint-Hilaire (19h-20h).

10h30 - TRAFIC - En cette dernière journée de visite sur les bateaux, n'oubliez pas d'utiliser les transports en commun pour vous déplacer, vous arriverez beaucoup plus facilement sur les quais de Seine à Rouen.

10h15 - RECORD - Les organisateurs de l'Armada ont dressé un premier bilan de l'Armada ce vendredi :

7 000 marins

46 navires

2423 h de visites en 10 jours

17 bateaux-promenades

3 300 visites/jour sur l’Hermione : Record à bord du navire

3 200 visites/jour sur le Cuauhtemoc

3 200 visites/jour sur El Galeon

2 000 visites/jour sur le Mir

2 000 visites/jour Tarik Ben Zyiad

110 officiers de liaison sur les navires

1188 coureurs au footing des marins

10h05 - FOOTING - La journée a commencé tôt pour certains avec le traditionnel footing des marins (où l'on ne croise pas que des marins, vous le remarquerez).

10h - Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle journée en direct de l'Armada à Rouen. Des milliers de personnes sont encore attendues sur les quais de Seine pour ce dernier jour de fête et de visite des bateaux.