Du 1er au 6 octobre, France Bleu Pays Basque s'installe à Saint Jean-de- Luz pour son Festival International du Film. Directs vidéo, reportages et émissions spéciales parmi les cinéphiles et les festivaliers.

Saint-Jean-de-Luz, France

France Bleu Pays Basque partenaire du Festival International du Film de Saint Jean-de-Luz vous donne rendez-vous du 1er au 6 octobre au cinéma le Sélect pour la 5ème édition de cet événement consacré au 7ème art et plus particulièrement aux premières ou secondes réalisations de long et court-métrages.

Les directs depuis Saint Jean-de-Luz

Durant ce festival du film, France Bleu Pays Basque vous propose de vivre les différents moments forts en direct vidéo et lors d'émissions spéciales réalisées depuis le Sélect :

Soirée d'ouverture du Festival du Film en live vidéo, lundi 1 octobre dès 19h30

Rencontre avec la présidente du jury, la comédienne Corinne Masiero, jeudi 5 octobre à 18h

Emission en direct du Sélect présenté par Médéric Bouillon, vendredi 5 octobre, de 16h à 18h en compagnie du jury et des festivaliers.

Vendredi 5 octobre, Corinne Masiero est l'invité de France Bleu Soir de 19h15 à 20h en compagnie d'Arnold Derek.

Rencontre avec Josiane Balasko, samedi 6 octobre à 11h30

Cérémonie de clôture et palmarès du Festival du film, samedi 6 octobre dès 20h

Festival de Saint Jean-de-Luz

► le programme du festival