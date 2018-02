EN DIRECT France Bleu Nord au Carnaval de Dunkerque et au Carnaval de Bailleul !

Par Véronique Houdan, France Bleu Nord

C'est la saison des carnavals et dans les Hauts-de-France cette tradition populaire est très vivace. Ce dimanche 11 février, France Bleu Nord sera en direct des deux plus grands carnavals de la région : celui de Dunkerque et celui de Bailleul.