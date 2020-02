EN DIRECT - Ligue 1: Suivez Lille-Toulouse sur France Bleu Occitanie

La dernière victoire du TFC, c'était justement face au LOSC il y a maintenant quatre mois, le 19 octobre. Une victoire 2-1 à domicile... Et depuis, plus rien ou presque. Les toulousains restent agglutinés tout en bas du classement avec 13 points. De leur côté, les Lillois sont quatrièmes de Ligue 1 et peuvent provisoirement remonter sur le podium ce soir en cas de succès. Malgré leur retard, les toulousains ont encore quelques chances de croire en leur maintien, et cela passe par un résultat ce samedi soir à Lille.

Avant-match dès 19h45

Pour cette rencontre, c'est Mauro Goicoechea, le gardien numéro 3 du TFC, qui sera titulaire dans les cages après les forfaits de Baptiste Reynet et Ivan Kalinic. Les rangs des violets sont décimés, avec cinq joueurs à l'infirmerie, plus trois joueurs suspendus pour ce match. Une rencontre à suivre en direct et et en intégralité sur France Bleu Occitanie, avec un avant-match dès 19h45.