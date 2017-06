EN DIRECT – Quatre maxi-trimarans et le Queen Mary 2 s’élancent pour la Transat du Centenaire de The Bridge 2017

Après une arrivée royale samedi à Saint-Nazaire, le Queen Mary 2 va reprendre la mer. Direction New-York, pour une transat du Centenaire exceptionnelle avec des trimarans Ultimes à l’occasion de The Bridge 2017. A suivre en direct sur francebleu.fr.

À 19h, le Queen Mary 2 et quatre trimarans Ultimes (jusqu’à 32 mètres de long), Sodebo Ultim’ (Thomas Coville), Macif (François Gabart), Actual (Yves Le Blévec) et Francis Joyon (IDEC SPORT), prendront, au large du pont de Saint Nazaire, le départ de la Transat du Centenaire, point d’orgue de The Bridge 2017.

Les marins à la barre sont des héros des mers

Thomas Coville (Sodebo), est détenteur du record du tour du monde en solitaire (49 jours). Francis Joyon (Idec), détient le record du tour du monde en équipages (40 jours). François Gabard a remporté le Vendée Globe en 2013.

Au coup d canon qui raisonnera en signe de fraternité, le paquebot de légende et les quatre voiliers les plus rapides de la planète s’élanceront en direction de New York sur les traces retour de ce débarquement américain de juin 1917.