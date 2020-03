EN DIRECT - Suivez Dijon-TFC sur France Bleu Occitanie

Duel de mal classés ce samedi soir entre le DFCO, 17ème de Ligue 1 et le TFC, bon dernier du championnat. Même si les toulousains n'ont plus vraiment de chance de se maintenir, c'est peut-être la chance de briser une spirale infernale de défaites.

Le TFC est bien le cancre de la Ligue 1 saison 2019-2020, le constat n'échappe à personne. Les toulousains n'ont plus remporté un seul match de Ligue depuis le 19 octobre, autant dire une éternité. Le TFC n'a pas non plus marqué depuis sept matchs et pourrait bien battre un record absolu si la série continue ce soir. Les toulousains, même à 14 points de leur adversaire du soir, Dijon, se doivent donc de réagir, ne serait-ce que pour éviter de rentrer dans l'Histoire du championnat de la pire des manières.

Rencontre à suivre sur France Bleu

Il ne reste donc plus que 11 matchs cette saison en Ligue 1 pour le TFC, qui se doit de relever la tête. Les violets restent sur cinq défaites d'affilée. Le dernier point pris? C'était à Amiens début février (0-0). Là-aussi une équipe mal classée qui lutte pour le maintien cette saison.

Dijon-TFC, c'est à suivre ce samedi soir en direct sur France Bleu Occitanie. L'avant-match commence dès 19h30 sur l'antenne, suivi du coup d'envoi à 20h.