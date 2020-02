EN DIRECT - Top 14: le Stade Toulousain reçoit Montpellier à Ernest-Wallon

Le Stade Toulousain affronte à domicile le Montpellier Hérault Rugby ce dimanche après-midi pour la 16ème journée de Top 14. Une victoire et les toulousains passeraient devant leur adversaire du jour. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.

Le Stade Toulousain, huitième de Top 14 a bien besoin de se relancer pour accrocher les six premières places, synonyme d'accès aux phases finales du championnat en fin de saison. Et ça passe par une victoire ce dimanche après-midi face au MHR, septième, qui compte un tout petit point de plus que les toulousains. Avec une victoire cet après-midi, les rouge et noir seraient assurés de reprendre provisoirement la sixième place.

Pierre Pagès à l'ouverture

Ils sont six. Six toulousains appelés en équipe de France ce week-end et qui ont participé à la belle victoire du XV de France face au Pays de Galles (27-23). Antoine Dupont et Romain Ntamack portant le maillot bleu, c'est Pierre Pagès et Zach Holmes qui prennent leur place en charnière. Les toulousains auront certainement à cœur de se rattraper après la courte défaite face au Racing 92 dimanche dernier (30-27).

A suivre sur France Bleu

La rencontre est à suivre à direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie, et à partir de 16h20 avec l'avant-match. Coup d'envoi à 16h50 avec Julien Balidas et Philippe Gleyze aux commentaires.