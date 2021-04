EN DIRECT : la boxeuse Victoire Piteau remporte sa première ceinture internationale à Saint-Maur !

Ce samedi soir, dans la salle omnisports de sa ville natale, la boxeuse Saint-Mauroise Victoire Piteau a acquis sa toute première ceinture sur la scène internationale. La double-championne en titre catégorie super-plumes a remporté la ceinture de la WBC Francophone sur décision unanime des juges. Combat remporté à domicile face à la Serbe Sara Marjanovic, 33 ans, 7 victoires et désormais 9 défaites. Une adversaire inconnue, qui s'est avérée à la portée de la double championne nationale de presque 22 ans, qui affiche maintenant 8 victoires et 1 défaite au compteur.

De très bon augure pour la Saint-Mauroise, qui sortait de sa zone de confort avec ce combat : Victoire Piteau a changé de catégorie, passant des super-plumes (58,9 kg) aux légères (61,5 kg), la catégorie de prédilection de son adversaire. La boxeuse de Saint-Maur débute donc de la plus belle des manières une année 2021 qu'elle espère aussi fructueuse que la précédente. En 2020, Victoire Piteau a remporté, puis conservé son titre de championne de France des super-plumes. Elle a pu compter sur les conseils et le regard de son père et coach, Sébastien Piteau, sans public malheureusement, le combat s'étant déroulé à huis clos en raison du contexte sanitaire.

Revivez ce combat victorieux en images :

18h50 : La boxeuse saint-mauroise Victoire Piteau reçoit sa toute première ceinture internationale, la WBC francophone, après une victoire chez elle, dans la salle omnisports de Saint-Maur.

La boxeuse saint-mauroise Victoire Piteau reçoit sa toute première ceinture internationale, après une victoire chez elle, dans la salle omnisports de Saint-Maur. © Radio France - François Chagnaud

18h42 : Victoire Piteau victorieuse !! Par décision unanime des juges !

18h36 : Fin du combat ! Les arbitres vont délibérer, résultat dans quelques minutes.

Fin du combat ! Les arbitres vont délibérer, résultat dans quelques minutes. © Radio France - François Chagnaud

18h33 : L’arcade sourcilière de Victoire Piteau saigne abondamment à la fin de ce 9e round. Début du dernier round.

L’arcade sourcilière de Victoire Piteau saigne abondamment à la fin de ce 9e round. Début du dernier round. © Radio France - François Chagnaud

18h31 : La boxeuse de Saint Maur lâche les coups en fin de 8e round face à la Serbe de plus en plus sur la défensive. L’arbitre sépare plusieurs fois leurs étreintes.

18h28 : « Relâche les jambes. T’es au dessus », intime Sebastien Piteau à sa fille. Debut du 8eme round.

Sebastien Piteau conseille sa fille, Victoire Piteau, avant le 8eme round à Saint-Maur. © Radio France - François Chagnaud

18h27 : Encore un bon round pour Victoire Piteau. Plus agile et plus vive que son adversaire. La Marjanovic souvent dans les cordes, tente de fatiguer les flancs de la saint mauroise avec de grands crochets du droit. Fin du 7e round.

7e round entre Victoire Piteau et la Serbe Sara Marjanovic à Saint-Maur. © Radio France - François Chagnaud

18h23 : Fin de la 4eme reprise. La Serbe appuie moins ses coups. Victoire Piteau continue son travail de sape, lance quelques assauts avant de se retirer. Début de la 5eme reprise.

18h14 : Fin de la troisième reprise. Victoire Piteau garde le dessus sur Sara Marjanovic. La Serbe la touche peu.

18h12 : Deuxième round très agressif du côté de la Saint-Mauroise. La Serbe essuie les crochets est constamment repoussée dans les cordes.

Fin du premier round à Saint-Maur ! Pas d’avantage net pour l’instant. © Radio France - François Chagnaud.

18h10 : Fin du premier round ! Pas d’avantage net pour l’instant.

18h : Victoire Piteau fait son entrée sur le ring du gymnase omnisports de Saint-Maur !

Victoire Piteau s'apprête à disputer son premier round samedi 17 avril à Saint-Maur, avec son père et entraîneur à ses côtés. © Radio France - François Chagnaud