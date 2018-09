Ils seront des centaines ce dimanche à prendre le départ place Anatole France à Tours pour plusieurs épreuves sportives. Suivez le marathon et les 10 et 20 km en direct sur France Bleu.

Tours, France

Ce dimanche, la ville de Tours est envahie par les coureurs à l'occasion du marathon et des 10 et 20 km organisés comme chaque année par la Nouvelle-République. Pour cet événement, France Bleu Touraine et France 3 Centre-Val de Loire s'associent pour vous permettre de suivre ces épreuves au plus près de participants. Retrouvez des portraits de coureurs, le départ des différentes courses et tous les coulisses tout au long de la journée sur le numérique.

Suivez le marathon et les 10-20 km en direct

9h20 : départ de la course des 10km

10h30 : départ de la course des 20km

Les concurrents du marathon ont pris le départ, ils sont 2.000 à participer à cette édition 2018.

Les marathoniens prêts a prendre le départ dans quelques minutes pic.twitter.com/0DNI9MnJyZ — France Bleu Touraine (@FBTouraine) September 23, 2018

Le record de l’Annee dernière va t-il être battu ? Le Kenya bien représenté au départ du #marathondetourspic.twitter.com/gO4oeBDuCN — France 3 Centre-Val de Loire (@F3Centre) September 23, 2018

Les coureurs handisport sont partis quelques minutes avant les autres concurrents. © Radio France - Christophe Braud

Ça se prépare sur la zone de départ/arrivée à Tours, les équipes de @FBTouraine et @F3Centre sont sur le pont pour vous faire suivre cette matinée au cœur de l’événement #marathonpic.twitter.com/UWE6geCMid — France Bleu Touraine (@FBTouraine) September 23, 2018

Tours se réveille et les coureurs du marathon affluent vers la zone de départ, équipés pour la petite pluie qui tombe ce matin. pic.twitter.com/NKxnN0Xtbv — France Bleu Touraine (@FBTouraine) September 23, 2018

à lire 13 000 participants attendus aux 10 et 20 kms et au marathon de Tours

à lire VIDEO - Le nouveau parcours des 10 km de Tours dévoilé