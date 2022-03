EN DIRECT - Vivez les Folies Béarnaises, 2022 brebis sur les Champs-Élysées

Ce dimanche, les Champs-Elysées sont Béarnais. A l'occasion de la clôture du Salon de l'Agriculture à Paris, une grande transhumance est organisée entre l'Arc de Triomphe et le rond-point des Champs-Elysées. En tout, 2022 brebis, une vingtaine d'attelages de vaches béarnaises, des ânes doivent défiler. Ils seront accompagnés de bergers et de 350 artistes béarnais. Le but ? Promouvoir le Béarn et ses traditions. Un événement que France Bleu Béarn Bigorre vous fait vivre, évidemment, depuis Paris, avec Eric Bentahar et Manon Claverie au milieu du cortège. Lucie Miocec les fait intervenir dans son émission de 11h à 17h.

Suivez le cortège en direct sur France Bleu Béarn

Le programme :