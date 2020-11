En Dordogne, des concerts diffusés sur internet comme si vous y étiez

Pour faire vivre la musique malgré le confinement, la salle de musique de Périgueux Le Sans Réserve a créé le projet Local Heroes. Il permet à des artistes périgourdins de se produire sur scène, puis d'être diffusés en ligne. Des concerts enregistrés, gratuits et en libre accès comme si vous y étiez.

Un concert sur son canapé

_"Le public ne peut pas se déplacer mais ça permet de regarder et vivre des concerts depuis chez soi" explique le directeur du Sans Réserve Guy Garcia. Les concerts diffusés sont de styles différents de quoi plaire à tous les publics : "jazz, folk ou rock"_ indique le patron de la salle de musiques.

Ce vendredi 13 novembre sera diffusé dès 21h la représentation du duo jazz Obradovic-Tixier composé de la batteuse croate Lada Obradovic et du pianiste français David Tixier. Un deuxième concert en streaming sera proposé le mardi 17 novembre à la même heure avec le duo de pop/folk Baz and The Mechanics. Enfin, le troisième et dernier concert mettra en scène le groupe périgourdin rock'n'punk Lucius Noxx le 1er décembre à 21h.

Pour assister à ces concerts de 45 minutes, il suffit de se rendre sur le site Local Heroes. C'est -----> ici.

Guy Garcia et ses équipes réfléchissent déjà à de nouvelles captations de concert pendant le mois de décembre "vu les annonces de Jean Castex, on ne pourra pas se déplacer pour des concerts dès le 1er décembre" confie-t-il.

Le duo Obradovic-Tixier enregistre son concert de 45 minutes © Radio France - Flavien Groyer

Faire travailler les artistes et les techniciens

Avec le projet Local Heroes, le Sans Réserve a voulu soutenir les artistes et les techniciens : "On accueille pendant deux, trois ou quatre jours un groupe dans des styles différents. Ils viennent travailler sur place et sans public bien sûr pour peaufiner un spectacle, du son, des lumières ou des compositions et à l'issue de cela, nous faisons une captation du concert". Une captation réalisée par la société de vidéo périgourdine Fullshot "qui réalise de très belles images" assure Guy Garcia. Les images sont retravaillées puis le concert peut-être diffusé.