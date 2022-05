Un Ehpad de Dordogne ouvre ses portes les après-midis pour les seniors des autres communes

Dans la vallée de l'Isle, les seniors vivant chez eux peuvent participer aux activités proposées les après-midis à l'Ehpad Le Petit Gardonne, à Montagnac-la-Crempse. Un moyen pour eux de se retrouver, et s'amuser.

Lydie, Arlette et Jean se retrouvent tous les vendredis après-midi dans la salle d'activités.

L'Ehpad de Montagnac-la-Crempse, dans la vallée de l'Isle, en Dordogne, propose des activités aux seniors vivant dans les communes alentours. Toutes les semaines, du lundi au vendredi, ils peuvent jouer aux dominos, participer à des ateliers mémoire ou faire un peu de chant. L'objectif, pour la maison de retraite : éviter l'isolement des seniors, qui se retrouvent souvent seuls chez eux sans possibilité de sortir. Ces activités existent depuis 2018, mais elles ont été stoppées à cause de l'épidémie de Covid-19. Elles reprennent doucement depuis quelques mois. Quelques seniors se retrouvent ici toutes les semaines.

Lutter contre l'isolement

Cet après-midi-là, Lydie, 95 ans, est paisiblement installée dans son fauteuil. Elle joue au ballon de baudruche autour d'une table ronde avec deux autres seniors. Ils se donnent rendez-vous tous les vendredis après-midi dans cette petite salle d'activités. Lydie habite seule à Peyrat, alors cette sortie lui permet de se changer les idées. "J'aime bien venir ici. A la maison, on est bien, mais sortir de temps en temps, ça fait du bien aussi !"

Ca m'entretient moralement - Jean, un des seniors

Jean aussi est autour de la table. Béret sur la tête et sourire aux lèvres, cet habitant de Beleymas de 93 ans participe aux activités depuis quelques années : "Ca m'entretient un peu moralement. Si on vit que pour soi, c'est bien, mais vivre avec les autres, c'est mieux."

Beaucoup se connaissent déjà

Ce jour-là, c'est Elodie qui anime les activités. Cette soignante de l'Ehpad est venue chercher les seniors chez eux, en mini-bus. "Ca me conforte dans mon travail, de leur apporter ces moments de joie. Et puis ils aiment se re-rencontrer. Ce sont des gens qui sont du coin et beaucoup se connaissent."

Avec l'arrivée du beau temps, plusieurs sorties sont prévues, comme une visite au musée de Mussidan.

Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous les seniors des 16 communes alentours (Villamblard, Saint-Jean-d'Estissac, Saint-Hilaire-d'Estissac, Issac, Eglise-Neuve-d'Issac, Beleymas, Douville, Beauregard-et-Bassac, Saint-Martin-de-Combes, Clermont-de-Beauregard, Laveyssière, Saint-Jean-d'Eyraud, Maurens, Saint-Julien-de-Crempse, Campsegret et Saint-Georges-de-Montclard).

Pour s'inscrire, il suffit de contacter par téléphone l'Ehpad "Le Petit Gardonne", de Montagnac-la-Crempse.