En Dordogne, la pandémie de Covid a eu raison de nombreux réveillons

Jusqu'au bout, Lionel Boisseau a voulu y croire. Le vice Président de l'Association des Amis du Pain de Mensignac espérait que les deux réveillons dansant organisés à Ribérac les 31 décembre et 1er janvier pourraient se dérouler. Il avait peaufiné tout un protocole : contrôle des passes sanitaires, distribution de masques à deux reprises durant la soirée, gel hydro alcoolique à gogo. Même les cotillons et les langues de belle-mère avaient été mises de côté. Mais la pandémie s'est aggravée, le conseil scientifique a parlé et le couperet est tombé ce vendredi matin. Prudente, la mairie de Ribérac qui louait la salle de l'espace culturel a donc préféré annuler. Les préconisations de l'état étaient claires, pas question de prendre de risque.

Une annulation qui pénalise beaucoup de monde

Cette annulation concerne évidemment tous ceux qui avaient prévu de changer d'année en faisant la fête ensemble et la chenille pour entrer en 2022. Ils étaient près de 300 à avoir réservé leur réveillon à Ribérac! Mais cela touche aussi tous ceux qui préparent et font vivre ces moments de fêtes. Ainsi le traiteur de la maison Carteaud s'est retrouvé privé de réveillon pour la deuxième fois. Jean Louis Doudet son responsable avait déjà commandé quarante chapons qu'il devra recycler. Autres victimes de ces annulations, les techniciens et musiciens du groupe girondin " Collectif Métissé' , soit 22 personnes en tout, mais aussi le chanteur Olivier Villa, et l'orchestre de Pascal Mangier, ainsi que les propriétaires des gites réservés pour l'occasion ou les chambre d'hôtels.

De très nombreux repas dansants annulés

Le réveillon de la Saint Sylvestre de Ribérac n'est malheureusement pas le seul annulé. Par mesure de précaution et par prudence, d'autres ont pris la même décision. A Saint Cyprien, Allas-les-Mines , Mussidan par exemple, il faudra fêter le nouvel an en famille ou en petit comité. Les organisateurs ont aussi préféré annuler. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de réveillons dansants en Dordogne le 31 décembre au soir.