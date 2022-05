Journée mondiale du jardinage nu : "je me reconnecte à la nature" témoigne Christelle en Dordogne

Et si on jardinait sans vêtements ? C'est ce que propose le Club du Soleil Dordogne-Périgord à l'occasion de la journée mondiale du jardinage le 7 mai. Depuis le retour du beau temps, c'est ce que pratique Christelle, membre de l'association, dans son jardin près de Périgueux.

Christelle s'adonne à son activité favorite : le jardinage. Seule particularité : elle jardine toute nue, sans un seul vêtement sur le dos. C'est une activité qu'elle pratique depuis plusieurs années, au retour des beaux jours. A l'occasion de la journée mondiale du jardinage nu, ce samedi 7 mai, l'association à laquelle elle appartient - Le Club du Soleil Dordogne Périgord - sensibilise au naturisme dans son jardin.

Jardiner nu en se reconnectant à la nature

"Quand je suis toute nue, je me reconnecte à la nature" raconte Christelle. Le naturisme, c'est avant tout un état d'esprit et un mode de vie pour elle. Alors Christelle fait comme tout le monde : elle s'assoit par terre, arrache les mauvaises herbes, plante ses graines... "J'ai l'impression qu'en étant toute nue, je sens mon jardin de partout, sur les bras, les pieds, quand ça me chatouille les jambes..." décrit la cinquantenaire. Avec un avantage selon elle : "Comme je n'ai pas de vêtements, je ne transpire pas. L'air autour de moi me rafraîchit et c'est agréable."

Quand on taille les rosiers, c'est compliqué

Il faut tout de même faire attention, parce que les vêtements ne protègent plus le corps des petites agressions de la nature. "Quand on taille les rosiers, c'est compliqué" s'amuse Christelle. Elle est prête à faire une entorse à sa pratique du jardinage nu : quand elle passe la tondeuse, elle met les bottes.

Seule ombre au tableau : le train qui passe tous les jours devant son jardin et qui ne la protège pas des yeux indiscrets. Pour y remédier, elle compte installer une palissade tout autour avant l'été : ainsi ne pas être gênée et ne pas gêner les autres.

A l'occasion de la Journée Mondiale du Jardinage Nu, la Fédération Française de Naturisme organise un concours photo : si vous voulez tenter l'expérience, sécateur ou arrosoir à la main, dans le plus simple appareil, vous pouvez envoyer vos photos à l'adresse mail : concours@ffn-naturisme.com. Les photos seront ensuite publiées sur les réseaux sociaux de la Fédération.