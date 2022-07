Vacances en camping en Dordogne : "Le covid et la guerre en Ukraine nous ont fait hésiter à partir trop loin"

Céline Masse, directrice du camping Le Rocher de la Granelle au Bugue, est optimiste pour cet été. Son camping est déjà rempli à moitié pour ce premier week-end de vacances. "On a pris de l'avance au niveau des réservations. On sent que les gens se sont organisés plus tôt que d'habitude. C'est rare qu'on soit complet au niveau des emplacements pour les deux premières semaines d'août" explique la directrice.

Les masques tombent au camping

Son équipe de 12 salariés est prête à accueillir les nouveaux arrivants de ce premier week-end de vacances. Surtout que cette fois-ci, après deux ans de restrictions sanitaires, les masques ne sont plus obligatoires et les vacanciers peuvent de nouveau profiter des soirées et des animations organisées par le camping. "On va pouvoir faire la fête !" se réjouit Céline Masse.

Plus on est de fous, plus on rit

Les vacanciers qui se sont installés au camping avant les grandes affluences retrouvent avec plaisir leur terrain de vacances. C’est le cas de Cécile : elle sort de la piscine, lunettes de soleil sur le nez et sourire aux lèvres. La Normande connaît bien les lieux et voit une nette différence avec les années précédentes. "On se remémore l'année dernière, on devait mettre les masques. Là, ça fait du bien de ne plus les avoir. Et je vois davantage de monde au camping, ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on rit" plaisante Cécile.

Des vacances pas chères

Patricia et Piétro se sont installés à la terrasse du camping et jouent au scrabble. Le couple de retraités n’oublie pas le covid, et la manière dont ils se sont retrouvés bloqué à l’étranger au moment de la fermeture des frontières. "Le covid et la guerre en Ukraine nous ont fait hésiter à partir trop loin" confie Patricia. Le camping apparaissait comme la meilleure des solutions, notamment pour l'aspect financier. "Ce n'est vraiment pas cher, ce qui nous permet de faire les visites autour et quelques restaurants pour savourer les spécialités de la région. C'est vraiment un atout pour les gens qui ont un petit budget" raconte la retraitée. Les moments de calme sont de courtes durées : ils sont rejoints ce week-end par de nouveaux arrivants.