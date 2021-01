En Dordogne, les librairies ont cartonné en 2020

"Cette année était exceptionnelle" constate Baptiste Gros de la librairie la Colline aux livres à Bergerac. Le mois de décembre à été deux fois plus important que celui de 2019 en terme de chiffre d'affaires. Sa librairie comme de très nombreuses autres a mis en place un système de Clique et Collecte pendant le confinement "on recevait 100 - 200 mails par jours" de clients qui voulaient se procurer des livres.

Par ailleurs, le libraire a vu de nouveaux clients arrivés, soucieux de "faire marcher les commerces de proximité" avec des livre "qui font du bien, englobant [...] on a aussi beaucoup de demande sur les livres de cuisine et de jardinage, alors que d'habitude ces bouquins occupent de tout petits rayons"

En France, le syndicat national des librairie a obervé "un retour massif" des lecteurs dans leurs librairies avec une hausse de 32% en juin et 35% en décembre" alors que les grosses enseignes enregistrent elles une baisse supérieure à 10%