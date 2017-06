Dordogne : on recherche 180 figurants pour tourner dans un épisode du capitaine Marleau

Pour les besoins du tournage de la série télé "Capitaine Marleau". La production recherche 180 figurants dans des rôles très variés. Il faut se dépêcher, le tournage se termine le 6 juillet.

Le capitaine Marleau recrute ! A l'occasion du tournage en Dordogne de la série de France 3 , la production recherche 180 figurants. Ils joueront dans le dixième épisode de la fiction policière dont le tournage en Dordogne se termine le 6 juillet prochain. C'est un gros casting qui s'organise depuis quelques jours dans tout le Périgord, puisque les rôles recherchés sont très variés. La production a besoin de figurants pour jouer des gendarmes, des pompiers, des techniciens scientifiques, mais aussi des jeunes entre 16 et 18 ans.

C'est la réalisatrice Josée Dayan qui est derrière la caméra. Corinne Masiero interprète le personnage principal.

Josée Dayan la réalisatrice de Capitaine Marleau © Radio France - Valérie Dejean

Payé 105 euros brut la journée

Pour postuler, c'est simple.: il suffit d'envoyer un CV avec une photo d'identité et une autre de plein pied à l'adresse suivante : castingcapitainemarleau@gmail.com

Il faut aussi indiquer dans quel rôle vous aimeriez jouer. Il est aussi souhaitable d'avoir une voiture. Pour une journée de tournage, les figurants sont rémunérés "au tarif syndical": 105 euros brut. L'épisode de la série est tourné à Cénac, Saint-Cyprien, Monpazier, Domme et Beynac. Il y a quelques semaines, un autre épisode avait été tourné dans Périgueux et ses alentours.