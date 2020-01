" En France, les gens aiment l'histoire", Benjamin Brillaud, le tourangeau créateur de Nota Bene sur Youtube

Sa chaîne Youtube Nota Bene fait un véritable carton avec plus d'un million d'abonnés. A l'écran, celui qui se définit plus vidéaste que Youtubeur, passionné d’histoire plutôt qu'historien est Tourangeau. Benjamin Brillaud sera ce jeudi soir au Cinéloire de Tours Nord pour la projection du film 1917

Benjamin Brillaud a aussi écrit un livre et plusieurs bandes dessinées sur l'histoire et sa chaîne Nota Bene

Tours, France

L'aventure de Nota Bene démarre à l'été 2014. Benjamin Brillaud met en ligne sa toute première vidéo sur Youtube. Une vidéo sur les vieux trucs de médecins dans l'histoire.

Cinq ans et demi plus tard, le succès est énorme. Nota Bene compte 1,09 millions d'abonnés. Et ses 240 vidéos ont enregistré au total plus de 95 millions de vues.

Je n'avais vraiment pas conscience qu'il y avait autant de gens qui étaient prêts à suivre un programme d'histoire sur Youtube. Maintenant, c'est vrai qu'en France, les gens aiment l'histoire. Y'a qu'à voir le nombre de livres et de romans historiques en librairie, c'est incroyable", Benjamin Brillaud

Si les adolescents sont les premiers à se jeter sur les chaînes Youtube, Nota Bene s'adresse plutôt aux jeunes adultes.

70% de mon public ont entre 18 et 35 ans. Y'a relativement peu d'adolescents même s'ils sont de plus en plus nombreux. Ma chaîne n'est pas un programme d'histoire. ça ne remplace pas les cours mais ça peut les aider pour un amorçage d'intérêts ou une poursuite d'intérêts sur un sujet historique. Et j'essaie de rendre tout ça un peu plus ludique, en utilisant des anecdotes historiques qui sont là pour servir le fond"

Et comme il n'est pas professeur ni historien, "90% des épisodes sont écrits à quatre mains avec des historiens spécialisés."