Les Tourangeaux connaissent bien la silhouette de la Tour Charlemagne. Difficile de rater cet édifice massif, haut de quarante-huit mètres, planté au cœur du Vieux-Tours. Mais rares sont ceux qui ont effectué la visite guidée de l'édifice et ont profité du panorama à 360° offert par le toit-terrasse.

La Tour Charlemagne n'a rouvert que récemment ses portes, après avoir été fermée pendant plusieurs décennies. Désormais, et depuis le début de la saison touristique 2018, c'est l'Office de Tourisme de Tours Val de Loire qui organise les visites : une heure dans la Tour, en compagnie d'un guide, pour découvrir tous les secrets de ce bâtiment, un témoin précieux de l'histoire de la ville qui n'a pas été épargné au fil des siècles. "L'histoire de cette tour est assez mouvementée et passionnante, explique Aurélie, guide-conférencière. Elle a souffert, mais elle a tenu bon (...) elle est toujours debout et elle nous accueille sur cette magnifique terrasse à 48 mètres de hauteur !"

Pour rallier la fameuse terrasse, clou de la visite, pas d'ascenseur ! Il faut monter, à pied, 248 marches. Des pauses sont prévues à chaque palier, pour apprécier les différentes pièces de la Tour, découvrir son histoire...et reprendre sa respiration ! Aurélie, la guide, prend un malin plaisir à taquiner les visiteurs les plus essoufflés. Bien qu'un peu sportive, la visite est néanmoins accessible à tous, même aux plus jeunes.

C'est magnifique !

En haut, la récompense est à la hauteur de l'effort. Aucune barrière, aucun clocher, ne vient gêner un panorama exceptionnel, qui permet de voir l'ensemble de Tours, voire au-delà, "jusqu'à vingt kilomètres certains jours" affirme Aurélie. Seul petit regret des visiteurs, la fameuse statue de Saint-Martin, très proche et presque à hauteur de la terrasse, leur tourne le dos !

Sur le toit, le grand jeu est évidemment de repérer les monuments connus, les rues, son domicile...pas si facile sous cet angle, même pour ceux qui connaissent bien la ville. Marie a par exemple bien du mal à reconnaître, de si haut, le lycée où ont été scolarisés ses fils. Les adjectifs lui manquent pour décrire cette belle découverte : "c'est magnifique" finit-elle par conclure, avant d'ajouter qu'elle recommandera la visite à ses connaissances.

Les visites ont lieu tous les jours jusqu'au 31 août, au tarif de 6 euros pour les adultes et 3 euros pour les enfants. Tous les renseignements sont à prendre auprès de l'Office de Tourisme de Tours Val de Loire.