Après des radars en Lego, l'artiste designer Toulousain Kamel Secraoui, alias "Chat Maigre", s'attaque aux bancs publics. Il propose, via un site internet, de commander une dédicaces, un mot d'amour, qui sera découpée sur l'assise de bancs publics. Ces bancs seront installés à Issus et Ramonville.

ùFini les tags ou les gravure au couteau sur les tronc d'arbres pour déclarer sa flamme . Les amoureux d'Issus et de Ramonville (31) peuvent désormais se bécoter sur un banc public o leur amour sera gravé légalement.

L'artiste Toulousain Kamel Secraoui, alias "Chat Maigre", a imaginé un banc public design, le banc Naelou, sur lequel il propose, via un site internet, d'écrire des dédicaces. Un message limité à 150 caractères.

"Je voulais un support où l'on puisse laisser une trace d'amour" Kamel Secraoui Copier

Les dédicaces sont découpées au laser par une entreprise toulousaine sur l'assise du banc. - Kamel Secraoui

Un banc à Issus et un banc à Ramonville

Sur le site internet des bancs Naelou, vous pouvez commander vos dédicaces pour deux bancs qui seront installés début mars sur la place de la mairie d'Issus et au port de plaisance, au bord du canal du Midi, à Ramonville. L'idée a tout de suite séduit le maire de Ramonville. " C'est une vrai politique publique la question du banc public, explique Christophe Lubac. Ce sont des espaces de rencontre, d'échange, sur lesquels ont doit avoir une vraie logique d’aménagement urbain"

Heureux d'assister à la conférence de presse de Kamel Sécraoui créateur #toulousain pour la présentation de #Naelou le banc participatif. @VilleRamonville s'est inscrite dans ce projet !https://t.co/TY9WWdFm7lpic.twitter.com/g36H66duLP — Christophe Lubac (@chlubac) December 21, 2017

"C'est certainement une des plus belles déclarations que je pouvais lui faire"

Ce banc et la possibilité d'y inscrire un message d'amour, Magali, une maman de Ramonville, a sauté dessus. Elle a commandé sur le site une dédicace pour sa fille de 5 ans. "Ça dit juste Capucine chérie", raconte, déjà émue, Magali. "Je trouvais que lui faire une déclaration, quelque chose qu puisse rester, c'était certainement une des plus belle déclaration que je pouvais lui faire. " La mère imagine déjà aller se promener au port de plaisance et s’asseoir, avec sa petite fille, sur ce banc à regarder les bateaux. " Quand elle grandira j'espère que pour elle, cela restera aussi quelque chose qui puisse la relier encore à Ramonville. Finalement elle aura toujours cette petite attache ici".