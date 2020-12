En Haute-Loire, ce crieur de rue lit vos messages aux résidents de l'Ehpad des Cayres

Le verbe haut, la casquette de travers, et l'orgue de barbarie sous le bras : Thomas Tettamanzi, alias "Eugène Papote" sur scène, organise un spectacle ce mardi 15 décembre pour les résidents de l'Ehpad Villa Marie, à Cayres en Haute-Loire. A cette occasion, il va lire des messages que tout un chacun peut lui envoyer jusqu'à mardi matin. Une manière d'apporter un peu de légèreté et de réconfort au sein de l'Ehpad.

De la musique et des petits mots pour les résidents d'Ehpad

Dans le programme concocté par le comédien Thomas Tettamanzi, figure d'abord la musique. Avec son orgue de Barbarie, il joue aussi bien Maurice Chevalier que Trust, Noir Désir ou Édith Piaf. Une playlist décoiffante portée par la verve d'Eugène Papote, son personnage de crieur de rue : "c'est un bonimenteur un peu impertinent, insolent, mais toujours avec de la tendresse et de l’espièglerie vis-à-vis de son public."

Mais Thomas Tettamanzi se fait aussi le porte-voix de nos messages pour les résidents, que l'on ait un proche ou pas dans la maison de retraite. "Il y a des messages personnels, mais aussi des textes qui s'adressent à tous. Quelqu'un m'a envoyé un très beau poèmes pour les papys isolés : 'Un papy c'est merveilleux, un pépé ça rend heureux. Un papy c'est douillet, un pépé ça met son bonnet. Un papy c'est rigolo, un pépé ça avance adagio' ... et la suite ce sera pour les résidents de la Villa Marie" dit-il dans un grand sourire.

Si vous souhaitez participer à votre manière à ce spectacle, et faire passer des mots aux résidents, il faut envoyer un mail à unptitairdanslatete@gmail.com avant ce mardi matin, 15 décembre.

Retrouver le goût du spectacle et le contact avec le public

Pour Thomas Tettamanzi, en tant que comédien de rue sans tournée à assurer à cause du confinement, ce spectacle est une bouffée d'air frais. "On se rend compte aujourd'hui à quel point la fonction de crieur de rue est essentielle. Les réseaux sociaux, les écrans, les zoom, les visioconférence, c'est très bien, mais ça ne remplace pas la chaleur humaine."

Lors d'une criée, même sans contact physique, Thomas Tettamanzi apprécie le lien qui s'établit avec le public : "C'est physique. On se regarde, on voit nos larmes et nos sourires, on est présent les uns aux autres. Et c'est ce qui va se passer dans cette maison de retraite. On va se regarder, même si on ne peut pas se toucher, on va partager des émotions, et c'est toujours ça de gagné."