En Haute-Loire, le festival des Lectures sous l'arbre accueille petits et grands

Les tentes blanches sont dressées pour accueillir les festivaliers, les auteurs et les comédiens venus lire des poèmes.

Cheyne, Le Chambon-sur-Lignon, France

Dans la prairie qui borde le bar à vins - librairie L'Arbre Vagabond, des tentes blanches et des estrades sont dressées. Cette semaine, le lieu-dit Cheyne, au Chambon-sur-Lignon, va accueillir auteurs et comédiens pour un événement littéraire ouvert à tous.

Les festivaliers viennent écouter des lectures de poèmes et des extraits d'œuvres, discuter avec des artistes du monde entier. Cette année, c'est la Corée qui est mise à l'honneur, avec notamment la présence de la poétesse coréenne Ra Hee-Duk.

"On voulait démontrer que la poésie, c'est aussi des auteurs vivants"

Pour Elsa Pallot, l'administratrice générale des Lectures sous l'arbre, le festival est avant tout un moment de convivialité et de partage : "L'idée d'origine du festival, c'est de casser l'image un peu élitiste de la poésie. On souhaite dire que la poésie, c'est pour tout le monde, venez participer à une lecture, échanger à la librairie autour des textes. On veut démontrer que la poésie, c'est aussi des auteurs vivants".

Comme chaque année, les activités seront variées pour plaire à tous : lectures par des auteur, balades littéraires, repas avec les auteurs et comédiens, projections cinématographiques, exposition d'art par le Hongrois Istvan Peto, conférences ou encore stages avec une nouveauté cette année, le stage de traduction. Un stage d'écriture et impression de livres est également proposé aux 8-12 ans. Le programme et toutes les informations sont à retrouver sur le site des Lectures sous l'arbre.

Environ la moitié des activités proposées sont gratuites, pour permettre à tous de profiter du festival.