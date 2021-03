EN IMAGES - Les vacanciers à la découverte des sentiers côtiers de Beg-Meil

Liam, 5 ans et Sacha 8 ans s'élancent sur le sentier entre Beg-Meil et le Cap-Coz. Leur grand-père, Lionel les suit quelques pas plus loin, ralenti par un seau de moules. " Quand les petits enfants sont là, je les emmène voir la marée basse deux fois par semaine", sourit le grand-père. Si la balade est appréciée ? "Oui !" s'exclament en coeur les deux garçons. "Surtout pour grimper sur les rochers !" reprend Sacha. La famille se hâte pour rentrer déjeuner. Au menu : moules frites, et ketchup.

Sur les rochers, on trouve tout aussi bien des oiseaux que des pêcheurs ou des petits Bretons qui jouent © Radio France - Mathilde Ansquer

Pour d'autres, les vacances sont plus sportives. En location dans un gite à Lanjulien, Nathalie est venue jusqu'au Cap-Coz en vélo avec Chloé et Raqui, dix ans. " Une quarantaine de minutes", précise Nathalie. Pour l'après-midi, le programme est déjà bien chargé : "Les deux filles veulent se baigner", rit la vacancière, originaire de Laval. "Mais elles ont leur combinaison !"

Le sentier donne accès à plusieurs petites plages © Radio France - Mathilde Ansquer

Se baigner, se promener... Autant de plaisirs au grand air pour les vacanciers. D'autant plus qu'avec la fermeture des cinémas et piscines, il faut bien trouver quelque chose pour occuper les enfants. A l'office du tourisme de Fouesnant, la tendance se confirme : le grand air, c'est à la mode. "Les vacanciers sont demandeurs de balades, à pied ou en vélo pour découvrir le territoire", explique Lynda Do Vale, directrice de l'office du tourisme. "Ils ont envie de reconnecter avec la nature."

La nature qui sera d'autant plus appréciable que le beau temps devrait se maintenir jusqu'à la rentrée des classes. Attention si l'envie vous prend de randonner : le sentier est fermé entre le Cap-Coz et la plage de Bot Conan.