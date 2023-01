"Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" : des combats de gladiateurs pour l'avant-première du film à Saintes

Saintes, ville gallo-romaine de Charente-Maritime, dispose de son propre club de gladiateur, et ce, depuis 2018 ! Tous les mercredis soirs, Aurélien Conte et les adhérents du club viennent s'entraîner à combattre comme pendant l'Antiquité. En matière de combat, pas question cependant de faire n'importe quoi. La discipline est étudiée "depuis plus de 25 ans" par Brice Lopez, chercheur spécialisé dans les sports martiaux de l'Antiquité et dirigeant d'ACTA une société de spectacles historique, explique Aurélien Conte, le président du club de Saintes. Le club a été missionné pour combattre juste avant la projection du film Astérix et Obélix : l'Empire du milieu au cinéma Atlantic de Saintes ce dimanche 29 janvier à 16h.

ⓘ Publicité

Un combat historique

Deux provocatoresses qui combattent, sous l'oeil attentif du Summa rudis, l'arbitre, Aurélien Conte. © Radio France - Agathe Legrand

Certains aspects des combats de ces apprentis-gladiateurs peuvent surprendre, car ils sont différents de ce qu'on peut voir dans les films : "On a des sources avec des femmes qui combattent en panoplie de Provocator, c'est-à-dire un casque avec une collerette qui vient protéger la nuque, un grand bouclier, une protection sur la jambe gauche et le bras droit", détaille le président.

Le but n'est d'ailleurs pas de tuer son adversaire. "La mise à mort, le sine missione, n'est utilisé que dans 10% des cas. Le but est d'avoir le spectacle le plus beau possible, tout en restant un vrai combat, ce n'est pas une chorégraphie. Et pour cela, il faut que les deux combattants se connaissent", explique Aurélien Conte.

loading

Un entrainement intensif

L'équipement est lourd et souvent imposant : le casque à lui seul pèse entre 7 et 8 kilos. "Cela nécessite d'avoir une bonne condition physique, d'avoir un échauffement articulaire et musculaire adapté", conseille le président du club. Pour cela, il y a donc les cours hebdomadaires du mercredi soir, mais le club propose aussi des stages pour ceux qui le veulent. Des stages qui permettent également de découvrir l'univers des combats de gladiateurs.

loading