EN IMAGE - Des "miniboats" électriques et fabriqués en France arrivent dans les canaux de Sète

Une nouvelle activité touristique s'est installée à Sète ce vendredi 7 avril 2023 : des "miniboats" monoplaces, fabriqués en France, électriques et silencieux pour découvrir le phare, la criée et les canaux de la Venise languedocienne. Il n'y a pas besoin de permis bateau, et les utilisateurs peuvent le naviguer dès huit ans. Il faut compter entre 35 et 50 euros par bateau, en fonction de la ballade et de la saison, et la réservation se fait sur internet .

Loïc Di Marco, le gérant, propose deux balades. La première dure une demi-heure et se fait autour du mole Saint-Louis avec le phare, du port de pêche, et de la Criée. La deuxième, plus longue, se poursuit dans les canaux de Sète jusqu'au palais consulaire, monument classé.

