EN IMAGES - Du monde dans les rues de Caen pour la réouverture des commerces

Certains caennais n'ont pas perdu de temps ce samedi 28 novembre. Pour ce premier jour de réouverture des commerces jugés non essentiels, les rues du centre-ville étaient remplies en fin de matinée. Quelques acheteurs attendaient d'ailleurs devant les magasins dès 9 h 30. C'est ce que raconte le vendeur d'une boutique de jeux de société, située à proximité de la rue Saint-Pierre.

Une personne maximum pour 8m4

Après un mois de fermeture des commerces, les habitants ont débutés leurs achats de noël. "Ils nous ont manqué c'est vrai. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma compagne, donc ça tombe bien", sourit Michel un quinquagénaire, devant un magasin de prêt à porter.

Chloé et fanny ont choisi de venir tôt ce samedi "pour éviter la foule, mais c'est raté", sourit-elle. © Radio France - Raphaël Aubry

Devant certaines vitrines, on pouvait d'ailleurs voir des fils d'attente, avec le respect des distances. Suite au nouveau protocole sanitaire, le nombre de clients est limité à l'intérieur des magasins : une personne maximum pour 8m4. "La plupart des clients sont compréhensifs, tout se passe bien. Ici nous avons une petite surface, donc c'est trois familles maximum à l'intérieur. On encourage tout de même à continuer le click and collect pour éviter d'avoir trop de monde", commente la gérante d'une boutique de vêtements pour enfants.

C'est surtout les magasins de vêtements que les caennais ont visé ce samedi matin. © Radio France - Raphaël Aubry

Les commerçants rencontrés sont forcement heureux de rouvrir leurs commerces. C'est ce qu'ils attendaient depuis deux semaines. Tous ont prévu des stocks suffisants pour les fêtes de fin de fin d'années. Certains resteront d'ailleurs ouvert ce samedi 28 septembre jusqu'à 21 heures.