EN IMAGE. Le village de Gourgé (Deux-Sèvres) a réuni 29 équipes de caisses à savon

Il faut dire que la commune de Gourgé est bien adaptée à ce genre d'événement : de la place de l'église jusqu'au cimetière, la route principale offre une belle pente sur environ 500 mètres.

29 Caisses à savon

Face au succès de l'édition précédente "où on avait eu 24 équipes inscrites", explique Céline Fefeu, la présidente du comité des fêtes, il a été décidé de retenter l'expérience... "Et cette fois, on est à 29 inscrits. Sachant que notre maximum, c'était 30 équipes pour pouvoir permettre à tout le monde de faire plusieurs tours... on peut dire que ça marche !"

Les caisses à savon sont ensuite remorquées par des tracteurs anciens pour remonter la pente © Radio France - Agathe Legrand

Et en effet, les participants sont contents : après avoir dévalé la pente et évité les obstacles (chicane, tremplin), ils sont remorqués par de vieux tracteurs jusqu'à la ligne de départ.

"C'est rigolo, c'est à refaire. Il faut que tout le monde vienne", s'exclame Aurélien après sa descente.

Une fois en haut, l'équipe pousse la caisse à savon et son conducteur pour donner la première impulsion © Radio France - Agathe Legrand

Le public aussi est conquis. Les caisses à savon sont variées, allant de la pop culture (Barbie, Mario), par la représentation de métiers (pompiers, forgerons), il y en a pour tous les goût. "Je pense que je reviendrai l'année prochaine", souffle Christiane.