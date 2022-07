EN IMAGES - Le public appelé à participer pendant un spectacle du festival Mimos en Dordogne

Dernier week-end pour découvrir les spectacles du festival des arts du geste Mimos à Périgueux. Parallèlement au festival, le OFF propose des spectacles gratuit, en plein air, dans les jardins de la ville. L'artiste Miguel Rubio, dans son spectacle "Playground" mélange mât chinois, mime et clown, avec beaucoup d'improvisation.

Pas un mot ne sort de la bouche de l’artiste. Et pourtant on comprend tout ce qu’il veut dire grâce au mime. Il met à contribution le public : des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des enfants. C’est le cas de Firmin, choisi au hasard dans le public. "Je n'ai pas eu peur, mais au contraire, j'ai ri. J'ai bien aimé le moment où il m'a fait tourner sur la barre" raconte le jeune garçon.

Firmin a aidé l’artiste Miguel Rubio à installer son mât chinois. Un immense jouet pour l’acrobate qui grimpe et s’enroule autour, sous les applaudissements ou les cris lorsqu'il fait semblant de tomber accidentellement. Il demande alors aux enfants de l'aider à se relever.

Le spectacle de Miguel Rubio est un mélange de mimes, acrobaties et clowneries. © Radio France - Philippine Thibaudault

Le public est mis à contribution en s'asseyant sur les chaises qui retiennent son installation incrobatique. © Radio France - Philippine Thibaudault

Gilles et sa bande d’amis sont des habitués du festival et ils sont équipés pour l’occasion : une chaise pliante sous chaque bras. Pour la première fois depuis longtemps, ils sont unanimes. "C'est un gros coup de cœur, on a beaucoup apprécié son humour et ses acrobaties. C'est vraiment quelqu'un de formidable" dit le festivalier, sourire aux lèvres.

Le groupe d’amis a même décidé de voter pour l’artiste, dans le cadre du concours du OFF du festival de Mimos.