EN IMAGES - "Scènes en selle" de retour à Lunéville, le seul festival de création équestre en France

C'est le seul festival de création équestre en France. "Scènes en selle" de retour à Lunéville ce samedi et dimanche 20 août pour la 4e édition. Les prestations mêlant théâtre et spectacles équestre se déroulent sur cinq scènes installées dans le centre ville. L'accès est gratuit, et l'évènement attire plusieurs milliers de personnes sur les deux jours.

Un festival qui grossit

"On a des gens qui viennent de Belgique, du Luxembourg, et même de Nantes !", se réjouit la programmatrice Mao Wagner. On sent que le festival grossit, et l'idée est qu'il grandisse encore plus". Dans le monde l'équitation et des compagnies équestres aussi le festival se fait un nom. "Sur le week-end on a des compagnies qui viennent de partout en France. Chaque compagnie à une proposition artistique différente. Des choses poétiques, d'autre davantage circassiennes, porté sur le théâtre ou sur le comique. C'est une sorte de recette melting-pot pour que petits et grands puissent s'y retrouver et que la proposition artistique soit variée."

Des chevaux dans les rues de Lunéville pendant le festival "Scène en Selle" le samedi 19 août 2023. © Radio France - Tristan Barraux

D'ailleurs Cloé Jawurek cavalière de dressage et membre de l'équipe de France y présente un spectacle. L'évènement contribue selon elle à démocratiser l'équitation, "ça permet d'enlever cette image selon laquelle l'équitation est un milieu fermé et élitiste, ça permet d'ouvrir à un nouveau public. Et ça montre aussi au spectateur que l'équitation ce n'est pas sauter des barres, les disciplines de compétition. C'est aussi de l'art de rue et du spectacle", explique-t-elle.

Cloé Jawurek cavalière de dressage et membre de l'équipe de France présente un spectacle. © Radio France - Tristan Barraux

Un spectacle équestre place Léopold à Lunéville, pendant le festival "Scène en Selle". © Radio France - Tristan Barraux

L'ensemble de la programmation est disponible ici .