EN IMAGES - À Bordeaux, plusieurs centaines de manifestants en soutien au tiers-lieu culturel "Le Volcan"

"Artiste, c'est un métier !", "Je vais mourir, et même pas sur scène ..." Dans le quartier Caudéran à Bordeaux ce 15 avril, le monde de la culture est à nouveau descendu dans la rue pour manifester ses craintes et soutenir le tiers-lieu "Le Volcan", expulsé début avril pour cause d'impayés.

Plusieurs centaines de manifestants pour la culture et en soutien au tiers-lieu "Le Volcan", expulsé le 8 avril. Bordeaux, le 15 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

Partis en début d'après-midi du 178 boulevard du président Wilson, où se trouve l'agence immobilière gestionnaire des locaux du "Volcan", les participants se sont ensuite dirigés vers le tiers-lieu dans le quartier Bassins à flot. Ils étaient 400 au départ de la manifestation, selon les organisateurs. De son côté, la préfecture de la Gironde a compté 230 manifestants et n'a pas relevé d'incident.

Steven Monteau, fondateur du "Volcan", a souhaité organiser ce rassemblement notamment pour dénoncer le manque de lieux d'accueil pour les artistes. "L'objectif n'est pas de parler de notre cas en particulier, mais il est symptomatique des problèmes que rencontre la culture à Bordeaux", explique-t-il.

Et pour ceux qui devaient se produire au "Volcan", l'expulsion du tiers-lieu est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le cas de Tristan Piotto, metteur en scène et président de l'association La Casa Drag à Bordeaux : "Déjà qu'on a du mal à trouver des lieux, à se motiver à cause du contexte actuel ... Et quand on fait en sorte que des choses se passent, au final on ne peut pas parce qu'on ferme un lieu ! C'est à l'usure, et ça devient fatigant pour les artistes", regrette-t-il.

Ludovic et Marie ont détourné la campagne d'affichage polémique de la mairie de Bordeaux sur la culture pour la manifestation. Bordeaux, le 15 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

Une manifestante a confectionné une pancarte en référence à la campagne d'affichage polémique de la mairie de Bordeaux sur la culture. Bordeaux, le 15 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

Le fondateur du tiers-lieu "Le Volcan", Steven Monteau, a organisé la manifestation. Bordeaux, le 15 avril 2021 © Radio France - Margot Turgy

