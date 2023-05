EN IMAGES - 200 vieilles voitures et de nombreux passionnés à Saulieu pour la fête de la Deuche

L'évènement rassemble chaque année des centaines de passionnés de véhicules anciens : la fête de la RN6 et de la Deuche, organisée à Saulieu par l'association La Deuche Sédélocienne. Cette année encore, carton plein pour l'évènement qui fêtait ses 15 ans ce dimanche 14 mai. Au programme de la journée : balade sur la mythique RN6, direction l'Auxois avant de pouvoir admirer les 200 véhicules anciens garés sur la place Monge. Il y avait là une majorité de 2 CV mais pas que !

Les vieilles voitures se garent place Monge à Saulieu après une balade d'une heure dans l'Auxois © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un moment qui rappelle à Claude, habitant de Saulieu, de beaux souvenirs de jeunesse… "La 2 CV, c'était ma toute première voiture. J'ai des souvenirs de balade avec une jolie blonde à mes côtés, dans les années 70... Ah, la belle époque…" Patrick a lui aussi beaucoup de souvenirs avec sa 2 CV. Il se souvient d'un accident, sans gravité, qu'il a eu avec une autre 2 CV, lorsqu'il était jeune. "Ce jour-là, j'ai grillé une priorité à droite et on s'est rentrés dedans avec une autre 2 CV. Il y avait à l'intérieur une mère et sa fille, enceinte jusqu'au cou. Elle est sortie de la voiture à quatre pattes, j'ai cru qu'elle allait accoucher sur place !"

La fête de la Deuche en photos

Cette 15ème édition était doublement festive puisque cette année, on fête les 75 ans de la 2 CV ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La fête de la Deuche rassemble toutes les générations ! Ici, un conducteur de 24 ans ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Plusieurs centaines de personnes sont venues admirer les belles 2 CV garées sur la place Monge à Saulieu © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Il y avait tous les styles de 2 CV à la fête de la Deuche ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher