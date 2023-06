EN IMAGES - 24 Heures du Mans : revivez le show du Centenaire, un spectacle pyrotechnique avec 400 drones

Après la parade des pilotes ce vendredi dans les rues du Mans, les fans des 24 Heures du Mans ont pu profiter dans la soirée du "show du Centenaire", en clôture du concert de Bob Sinclar. Le spectacle pyrotechnique, accompagné d'un ballet de 400 drones, s'est déroulé sur le circuit, dans la Fan Zone Pop Art Concert. Cette animation, qui a duré 35 minutes, retrace l'histoire de la course mythique.

Sur deux écrans est diffusé un film sur les grands moments des 24 Heures du Mans, accompagné de drones illustrant les évolutions technologiques liées à la course. À cela s'ajoute un feu d'artifice réalisé par la société Ruggieri, qui réalise notamment chaque année le feu d'artifice du 14-Juillet à la Tour Eiffel. Il a fallu plus d'un an aux organisateurs pour monter ce spectacle.

Un nouveau spectacle ce samedi

Si vous avez raté ce "show" nocturne, une deuxième édition est prévue ce samedi soir à partir de 23h, quelques heures donc après le départ de la course prévu à 16h, toujours dans la Fan Zone Pop Art Concert. Pour tous ceux qui n'ont pas leur billet ou qui ne peuvent accéder à la scène, le spectacle sera diffusé en direct sur les écrans géants des fans zones, mais aussi ceux installés en centre-ville du Mans, place des Jacobins et place de la République.