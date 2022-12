EN IMAGES : 30.000 ampoules, 150 personnages, une maison illuminée à découvrir à Gueberschwihr

Elle ne passe pas inaperçue dans le village viticole de Gueberschwihr dans le Haut-Rhin. Après un déménagement depuis Mulhouse, Christopher Thierry a de nouveau installé des décorations de Noël dans son habitation. Elle est appelée la maison féerique.

De la féérie dans la cité viticole de Gueberschwihr

Depuis 17 ans, c'est toujours de belles illuminations à découvrir, avec plus de 30.000 ampoules, plus de 200 guirlandes et près de 200 personnages. On y retrouve bien sûr les pères Noël, des ours, des lutins, des pingouins. Pendant les visites, tout le monde peut s'émerveiller et rêver devant ces installations magiques.

Les personnages sont là pour émerveiller pendant les fêtes © Radio France - Guillaume Chhum

Des ours et des pères Noël pour accueillir les visiteurs © Radio France - Guillaume Chhum

L'objectif : émerveiller pendant les fêtes

Le jeune électricien a installé ses décorations pendant une quinzaine de jours. Tout est en LED, pour limiter la consommation d'électricité.

Le jardin est aux couleurs de Noël © Radio France - Guillaume Chhum

L'extérieur de la maison est aussi décoré © Radio France - Guillaume Chhum

Les horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 17h30 à 19h et samedi dimanche de 17h a 19h30. La maison féerique est située au 5 rue Haute à Gueberschwihr.

