EN IMAGES - 40 ans de la mort de Louis de Funès : Claude Minier, l'homme qui prend soin de sa tombe au Cellier

Il y a 40 ans, le 27 janvier 1983, Louis de Funès nous quittait. Le célèbre acteur français est enterré au Cellier, entre Nantes et Ancenis, où il a vécu les dernières années de sa vie. Rencontre avec celui qui entretient bénévolement sa tombe.

La tombe de Louis de Funès et de son épouse au Cellier. © Radio France - Leïla Méchaouri

Des visiteurs venus de très loin

On la trouve à l'entrée du cimetière de la petite commune du Cellier : une grande tombe rectangulaire tapissée de buis et ornée de deux croix blanches. C'est là que reposent Louis de Funès et son épouse Jeanne. "Je m'occupe de cette tombe depuis une dizaine d'années", annonce pudiquement Claude Minier. Et beaucoup de monde vient s'y recueillir, parfois de très loin, à en croire les nombreuses petites pierres déposées sur le marbre. "Portugaises, Ukrainiennes, Belges... On se rend compte que Louis de Funès était connu dans le monde entier", poursuit le retraité.

Parfois, Claude Minier découvre sur la tombe des objets étonnants, comme ces deux bouteilles de Bordeaux déposées par un fan le jour de l'anniversaire de Louis de Funès. Il y a aussi fréquemment des lettres et même des dessins d'enfants qu'il garde précieusement dans un cahier. "C'est touchant quand même, remarque-t-il en le feuilletant. En fait il est intemporel. C'est un peu comme Astérix et Obélix. De Funès, on connaît les répliques de ses films, mais c'est toujours un plaisir de les revoir."

La tombe de Louis de Funès et de son épouse au Cellier. © Radio France - Leïla Méchaouri

"Je suis un vrai bénévole"

Au Cellier, Claude Minier croisait parfois la R6 de Louis de Funès, mais il n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer de son vivant. Pourtant, l'acteur le suit depuis son plus jeune âge. "Enfant, je voyais les films de de Funès et après, on devient rapidement fan! J'ai vu les films de Buster Keaton, de Chaplin... Et de Funès, c'était la suite pour moi."

Alors, depuis une dizaine d'années, Claude Minier s'occupe de la tombe de l'acteur qu'il appelle "Louis" comme de celle d'un proche. "Je suis un vrai bénévole", sourit-il.