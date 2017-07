EN IMAGES - Sur les traces des Géants de Royal de Luxe au Havre

Tout ce week-end des 7, 8 et 9 juillet, deux Géants de la compagnie Royal de Luxe déambulent dans les rues du Havre pour les 500 ans de la ville portuaire. Un événement exceptionnel à suivre en images sur France Bleu.

Le Géant scaphandrier a fait son apparition dès ce jeudi matin. La ville du Havre (Seine-Maritime) attend jusqu'à 800.000 personnes pour le spectacle de la compagnie Royal de Luxe vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet. Deux Géants déambulent dans les rues de la ville en fête pour ses 500 ans : un événement exceptionnel à suivre en photos et en vidéos avec France Bleu.

Royal de Luxe + le Havre = cœur

Entre Royal de Luxe et Le Havre, l'histoire d'amour a commencé en 1993 quand un Géant est tombé du ciel. En 2006, les Havrais ont eu droit à une nouvelle dose de magie avec une visite de la petite Géante et de l'éléphant mais depuis onze ans, les Géants voyagent sans jamais plus passer par Le Havre. On les a vus à Nantes, leur port d'attache, mais aussi à Berlin, à Santiago du Chili et encore à Montréal il y a quelques semaines. Les voilà - enfin ! - de retour au Havre pour trois jours.

À lire aussi :

Écouter le direct

France Bleu Normandie se délocalise au Havre vendredi et samedi à partir de 9h. Écoutez le direct et tous nos reporters et invités qui vous feront vivre ce week-end géant ;-).