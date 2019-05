EN IMAGES - 75e anniversaire du Débarquement : découvrez l'expo Norman Rockwell au Mémorial de Caen

C'est l'exposition événement du 75e anniversaire du Débarquement. Nous avons eu la chance de visiter en avant-première l'expo Norman Rockwell au Mémorial de Caen.

Caen, France

Les toiles de Norman Rockwell ont eu une influence déterminante quand il a fallu décider les Américains à accepter l'entrée en guerre puis le Débarquement. Quarante-deux tableaux du célèbre peintre américain qui a notamment illustré la Seconde guerre mondiale ont été accrochés il y a quelques jours au mémorial de Caen et nous avons eu la chance de découvrir l'exposition événement du 75e anniversaire du Débarquement en avant-première ce mardi 28 mai 2019.

Ces tableaux sont montrés pour la première fois hors des États-Unis et c'est évidemment une fierté pour le Mémorial de Caen d'avoir le privilège de les accueillir. L’exposition Rockwell, Roosevelt et les quatre libertés débutera le 10 juin et se prolongera jusqu’au 27 octobre 2019. Attention elle est indépendante du musée caennais donc le ticket d’entrée au Mémorial ne permettra pas l’accès aux peintures de Norman Rockwell. Les visiteurs doivent réserver leurs billets sur le site du Mémorial.