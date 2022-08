EN IMAGES - 800 bénévoles fleurissent les chars pour le grand retour du Corso fleuri de Sélestat

Le traditionnel Corso fleuri - 93e édition - de Sélestat fait son grand retour après deux ans de Covid. La veille des grands défilés, 800 bénévoles issus de 15 associations sélestadiennes ont travaillé d'arrache-pied pour décorer les douze chars. 450 000 dahlias ornent les structures fabriquées par les employés municipaux des services techniques de la commune.

Les bénévoles, habitués ou néophytes, trient, préparent et agrafent les dahlias multicolores minutieusement dans le joyeux vacarme des ateliers municipaux de Sélestat, réquisitionnés pour l'occasion.

Deux bénévoles agrafent les fleurs au premier char du 93e Corso fleuri de Sélestat. © Radio France - François Chagnaud

Les deux cortèges auront lieu ce samedi 13 août à 18h et 22h. Vous pouvez y assister gratuitement, sauf si vous souhaitez être assis en tribunes. La place revient à 12 euros pour un cortège, 20 euros pour les deux.

450 000 dahlias importés des Pays-Bas

Les fleurs des chars de Sélestat ne poussent plus en Alsace. La sécheresse et les polémiques qui fleurissent dans la région ces derniers jours n'y sont pour rien, car voilà déjà une vingtaine d'années que la commune se fournit aux Pays-Bas.

C'est le cas de nombreuses communes organisatrices à travers le monde. La raison reste principalement économique, livre le maire de la commune Marcel Bauer. "Lorsque nous plantions nos fleurs nous-même, nous pouvions les vendre aux différentes associations et communes du secteur qui faisaient des corsos. Il y avait Dorlisheim, Erstein, Wasselonne, ce qui permettait au moins de ne pas faire de déficit avec les 20 000 pieds de dahlias qu'on avait cultivé. Au fil du temps, ces manifestations ont disparu."

Les plans des douze chars de la 93e édition du Corsi fleuri de Sélestat. © Radio France - François Chagnaud

L'entretien de ces cultures s'est de fait révélé trop contraignant, poursuit l'édile. "Les bulbes ne tenaient plus aussi longtemps qu'à l'époque, il fallait les conserver en hiver. Mais au printemps, on se rendait compte que pas mal de bulbes ne survivaient pas la deuxième et la troisième année. C'est devenu fastidieux."

"Moi-même j'ai eu l'occasion d'aller en Hollande et de rencontrer les responsables du corso de Zundert. En négociant, on a trouvé un prix relativement sympathique. Comme nous n'avons besoin des dahlias qu'une fois par an, autant les faire venir d'où ils poussent en profusion". Coût de l'opération : 10 000 euros pour 450 000 dahlias livrés dans un semi-remorque, transport compris. Le budget du Corso fleuri de Sélestat est compris entre 350 000 et 400 000 euros.