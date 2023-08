EN IMAGES. A Ahun, en Creuse, 380 pilotes de motocross du monde entier s'affrontent

380 pilotes, soit 80 de plus que l'an passé... La compétition mondiale de motocross vintage creusoise prend du gallon : "Le bouche à oreille marche très bien et donc tout le monde veut venir rouler à Ahun !" se félicite Patrick Paintendre, l'organisateur de l'événement.

A Ahun, en Creuse, 12 nationalités différentes s'affrontent sur un circuit lors des mondiaux de motocross vintage © Radio France - Agathe Legrand

De 15 à 70 ans

12 pays sont représentés pour la compétition du 19 au 20 août, avec quelques pointures, comme le champion mondial 2017, Franco Rippa. Mais "la compétition est ouverte à tous", souligne Patrick Paintendre, et ce quelque soit l'âge. Ainsi, le plus jeune compétiteur a 15 ans (Italien) et le plus vieux, 70 ans. Il s'agit de Daniel Crocq.

Daniel Crocq, 70 ans, participe à la compétition de motocross vintage à Ahun avec sa moto : il adore le bruit particulier qu'elle fait lorsqu'elle démarre © Radio France - Agathe Legrand

Andrea, 15 ans, et son père. Andrea est le plus jeune pilote de la compétition mondiale de motocross vintage à Ahun, qui avait lieu du 19 au 20 août © Radio France - Agathe Legrand

Un circuit unique en France

Pourquoi à Ahun, en Creuse ? Pour son circuit ! Selon Patrick Paintendre, c'est "un circuit extraordinaire, il n'y en a pas deux comme celui-là en France. C'est un circuit naturel, qui existe depuis 70 ans. C'est le circuit idéal pour les [motos] anciennes !"

Des creux, des bosses, de la terre mouillée : tout les ingrédients sont réunis pour une compétition féroce : "Ca va de plus en plus vite d'année en année", s'extasie l'organisateur. Le niveau augmente et c'est une chance pour les compétiteurs amateurs de pouvoir rouler aux côtés des plus grands.

Le circuit d'Ahun en Creuse est très prisé pour faire de la motocross vintage © Radio France - Agathe Legrand

Pour organiser cette compétition, pas loin de 200 bénévoles étaient donc à pied d'œuvre.

