EN IMAGES - À Blain, près de 10 000 pièces exposées au musée de la fève

C'est le plus grand musée de la sorte en France. À Blain (Loire-Atlantique), le musée de la fève propose aux visiteurs de contempler près de 10 000 fèves différentes et de différentes matières, de la fève-légume à celle en porcelaine, en plastique, en métal doré ou encore en céramique. Des pièces de toutes les époques, de la fin du XIXème siècle à nos jours.

Près de 10 000 pièces exposées au musée de la fève à Blain (Loire-Atlantique). © Radio France - Marius Delaunay

Près de 2500 visiteurs par an

Installé dans les locaux de l'office de tourisme de Blain, le musée reçoit beaucoup de monde en cette période de nouvelle année. Il faut dire que la galette des rois n'y est pas étrangère. "On voit arriver toutes les générations" selon Stéphanie Briand-Viaud, la responsable et la guide du musée. "Des jeunes, des adultes et des anciens, il n'y a pas d'âge pour aimer les fèves et pour les collectionner". Et il est vrai que les fabophiles ont de quoi se faire plaisir avec une telle collection.

Même les joueurs du FC Nantes ont droit à leurs fèves ! © Radio France - Marius Delaunay

Un musée ouvert toute l'année

Il n'y a d'ailleurs pas que la période de la galette des rois pour profiter du musée de la fève. Il est ouvert toute l'année, du mardi au samedi. L'entrée est gratuite, ouverte à tous. Pour toute demande ou renseignement, vous pouvez appeler au 02.40.79.98.51.