EN IMAGES - A Châteauroux, Le Petit Trail de Noël a réuni près de 900 participants !

De nombreux "Père Noel" ont participé à la course.

Châteauroux, France

Ils sont près de 900 a avoir bravé le froid hier soir dans les rues de Châteauroux. Environ 860 personnes ont participé au désormais célèbre P'tit Trail de Noël. C'est un record pour cette course à pied qui se déroule en nocturne et sur un magnifique parcours dans les vieilles rues escarpées de la capitale de l'Indre. Une boucle de 7,3 Km en individuel ou en duo au départ de la place Sainte-Hélène. Et comme d'habitude, l'ambiance était au rendez-vous de cette 7ème édition. Comme en témoignent ces images :

A proximité de l'arrivée Place Saint-Hélène. © Radio France - Hugo Charpentier

Le public est venu nombreux malgré le froid et la pluie. © Radio France - Hugo Charpentier

Marianne, Claudette et Julie sont venues de Valençay. © Radio France - Hugo Charpentier

La zone du passage de relais. © Radio France - Hugo Charpentier