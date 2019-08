EN IMAGES - A Check in Party, certains festivaliers rivalisent d'imagination pour se déguiser

Sur le tarmac de l'aérodrome de Saint-Laurent en Creuse, certains festivaliers du Check in Party ne manquent pas d'humour et vivent un "festival décalé" en venant déguisés.

Saint-Laurent, Creuse, France

Uniforme vert militaire à la Top Gun, ou veste bleu marine ultra chic avec LA casquette reconnaissable entre toutes : les pilotes et les hôtesses de l'air sont légion sur le tarmac de l'aérodrome de Saint-Laurent, où le festival Check-in Party bat son plein depuis le jeudi 22 août. Ce ne sont évidemment pas de vrais professionnels, mais des festivaliers facétieux qui ont décidé de profiter pleinement du cadre exceptionnel du festival.

Parmi ces pilotes et ces hôtesses de l'air, Clément et Hortense arrivent tout droit de Toulouse. Perruque, lunettes, collants brillants et vestes blazer assortis : le couple a décidé de mettre tous leurs efforts sur leur tenue de festival. Et ils prennent leur mission très à cœur : "On est ici pour guider les festivaliers", indique, un brin malicieuse, Hortense. "On s'est dit que les bénévoles de l'organisation allaient peut-être être déguisés eux aussi. Ça nous aurait beaucoup fait rire."

Hortense et Clément ont mis beaucoup de soin dans leur déguisement pour le festival Check-in Party ! © Radio France - Céline Autin

Dans la soirée, le couple rencontre un succès certain : "On a pris des photos avec nous, explique Hortense. On vient souvent déguisés en festoche, c'est tellement plus rigolo !" Ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée : pour cette soirée de concerts du vendredi, on ne compte plus les casquettes à visière ailée et les boutons de manchette dorée dans la foule !

Une partie de ce groupe d'amis de La Rochelle a elle aussi opté pour la tenue de pilote et hôtesse de l'air © Radio France - Céline Autin

De drôles de poulets en vadrouille

Ces (faux) pilotes et hôtesses vont peut-être croiser en vol deux drôles d'oiseaux jaunes : Dave et Raphaël, déguisés en ... poulets ! Tout est parti de la famille écossaise de Dave : "Quand il leur a dit qu'il voulait venir au Check-in Party, la famille a compris "chicken [poulet, en anglais] party, pouffe Raphaël. Alors on s'est dit qu'on allait acheter les costumes correspondants. En plus ils tiennent chaud quand la soirée deveint plus fraîche."

Dire que le costume de poulet est porteur pour les festivaliers n'est pas un vain mot, surtout quand on rencontre Cyril et Dago, membres de la Compagnie des bras cassés, qui portent comme nom de scène les "Poulets crus". Déguisés en gardes-champêtres, pas en gendarmes (ils y tiennent !), les deux compères sillonnent l'aérodrome toute la journée, du camping aux scènes, à bord de leur tricycle à moteur.

Dago et Cyril, mimes, jouent les garde-champêtres sur le festival Check-in Party © Radio France - Céline Autin

Leur but ? Surprendre les festivaliers ! Les deux hommes sont en fait des mimes, originaires des Deux-Sèvres, et se promènent dans la foule pour jouer des spectacles muets, souvent drolatiques et absurdes. "On assure la sécurité sur le festival, détaille malicieusement Dago. On vérifie que les jeunes se portent bien, qu'ils prennent l'ombre sous les arbres [il n'y a pas d'arbres sur l'aérodrome] et qu'ils s'hydratent bien". A l'occasion, ils n'hésitent pas à danser avec eux, comme on peut le voir dans cette vidéo !