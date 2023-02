EN IMAGES - À Chevigny-Saint-Sauveur, la fête de l'Escargot bat son plein

Qui dit Bourgogne, dit escargots ! C'est leur fête ces samedi 25 et dimanche 26 février 2023 à Chevigny-Saint-Sauveur. 7e édition de cet événement qui permet de mettre en avant les circuits courts, mais aussi les producteurs de notre région. Au programme de ces deux jours de festivités : un village gourmand, des dégustations, une fête foraine, etc. Un événement qui attire de plus en plus, en 2019, environ 20 000 visiteurs étaient venus célébrer le gastéropode. Toutes les informations pratiques sont à retrouver en fin d'article.

ⓘ Publicité

loading

Manger local et se retrouver

Cette fête de l'Escargot est surtout l'occasion de manger local. Ce n'est pas Aude Charbonnier, la co-présidente de l'association "Chevigny pour tous", qui dira le contraire. "C'est bien de rappeler aussi à tous les consommateurs d'où viennent les produits et qu'ils soient sûrs de leur provenance", explique-t-elle.

Delphine et Evelyne, deux Dijonnaises, se sont régalées pour leur première à la Fête de l'Escargot. © Radio France - Dimitri Morgado

Ces deux jours permettent aussi de rassembler la population, d'après le maire de Chevigny, Guillaume Ruet. "C'est quand même un événement attendu, rappelle-t-il. C'est le moment, après la période des vœux et des galettes, de ressortir un peu, de se retrouver entre copains, trinquer un coup, manger, grignoter."

Soutenir les héliciculteurs

L'un des objectifs de cette fête, c'est de mettre en valeur nos producteurs locaux d'escargots. Et quoi de mieux qu'une productrice d'escargots pour être la marraine de l'événement ? C'est Perrine Doudin qui endosse ce rôle cette année. Elle est hélicicultrice à Flavigny-sur-Ozerain. "C'est important de mettre un peu de visibilité sur ce métier. Il faut se battre pour notre profession puisque c'est de plus en plus dur pour nous de produire des escargots suite aux changements climatiques, raconte la professionnelle. En plus, nous ne sommes pas un métier reconnu nationalement. C'est un peu compliqué, puisque l'on n'est pas soutenus par l'Etat. Il est important pour nous que le Département, la Région et la Chambre d'agriculture nous soutiennent dans ce sens pour qu'il y ait une évolution dans les années à venir."

Perrine Doudin, productrice d'escargots et marraine de la 7e édition de la fête de l'Escargot. © Radio France - Dimitri Morgado

Retenez d'ailleurs bien le nom de Perrine Doudin. Puisqu'on va la retrouver à la télévision, sur M6, dans les prochains mois. La productrice d'escargots participe à la prochaine saison de "L'Amour est dans le pré".

La fête de l'Escargot en images

Les escargots étaient à l'honneur sous toutes leurs formes : les vrais, ceux en chocolat et ceux en métal. © Radio France - Dimitri Morgado

La Confrérie de l'Escargot de Bourgogne a régalé les visiteurs toute la journée. © Radio France - Dimitri Morgado

Les bénévoles de la Confrérie de l'Escargot de Bourgogne ont eu beaucoup à faire pour contenter le palais des visiteurs. © Radio France - Dimitri Morgado

Différents groupes de musique se succèdent tout le week-end sur la scène de l'événement. © Radio France - Dimitri Morgado

Le chapiteau destiné à la consommation des escargots, et d'autres gourmandises, s'est rempli très rapidement. © Radio France - Dimitri Morgado

Différents stands étaient à l'honneur pour célébrer la gastronomie de Côte-d'Or. © Radio France - Dimitri Morgado

Informations pratiques

La Fête de l'Escargot se déroule donc à Chevigny-Saint-Sauveur, au niveau du parc de la Saussaie. Samedi 25 février, la fête est ouverte entre 10 heures et 22 heures. Dimanche 26 février, entre 10 heures et 18 heures. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations sur le programme complet, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'événement .