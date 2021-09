EN IMAGES - À Craon, l'église Saint-Clément est devenue un théâtre

"Craon n'a pas à rougir devant Laval ou Mayenne, assure Sandra, une Crannaise abonnée à la saison culturelle du théâtre depuis plusieurs années. "Nous sommes un territoire rural mais on a une offre culturelle complète et qui plaît à tout le monde !"

La scène du théâtre se situe au rez-de-chaussée. © Radio France - Selma Riche

"Nous, on aime beaucoup la salle de spectacle car on se sent proche des comédiens", expliquent Vincent et Christelle, des habitués du théâtre.

Les vitraux de l'église ont été conservés et sont à l'étage du bâtiment. © Radio France - Selma Riche

La nef a été en partie transformée en étage pour accueillir entre autres, des stages de musique. © Radio France - Selma Riche

La saison culturelle 2021-2022 de l'Espace Saint Clément est disponible sur le site internet du Pays de Caron.